Dimissioni imminenti Roma clamoroso dopo lo scontro Gasperini-Ranieri | l’annuncio

A Trigoria si percepisce un silenzio pesante, accompagnato da sguardi intensi e telefonate prolungate. Nei corridoi si susseguono conversazioni interrotte e parole sospese, mentre nelle ultime ore si fa strada la notizia di possibili dimissioni imminenti dopo lo scontro tra due allenatori. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire, senza comunicazioni ufficiali da parte della società.

A Trigoria c’è quel tipo di silenzio che si sente anche da fuori. Un silenzio pieno di sguardi, telefonate che durano troppo e frasi lasciate a metà. Nelle ultime settimane, attorno alla Roma, la tensione è salita di livello: non un’esplosione, ma una crepa continua, sottile, che alla fine fa rumore. Dentro e intorno al club, tutti hanno percepito che qualcosa si stava spostando. Un equilibrio che sembrava reggere, poi improvvisamente meno. E quando le “anime” di un progetto iniziano ad allontanarsi, basta pochissimo perché una voce diventi un’indiscrezione e un’indiscrezione diventi un caso. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un confronto “a distanza” tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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