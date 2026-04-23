Un sistema di difesa sudcoreano ha intercettato con successo circa il 97% dei droni e missili nel Golfo, durante una recente esercitazione in Medio Oriente. Il sistema chiamato Cheongung-II ha dimostrato di essere altamente efficace nel neutralizzare minacce aeree, abbattendo la maggior parte dei proiettili e droni testati. Questo risultato rappresenta un passo importante nella tecnologia di difesa della regione.

?? Cosa sapere Il sistema sudcoreano Cheongung-II ha intercettato il 96,7% dei droni e missili nel Golfo. Abu Dhabi, Arabia Saudita e Iraq valutano l'acquisto dopo i test contro l'Iran. Ventinove bersagli tra droni e missili balistici distrutti su trenta minacce in arrivo nel Golfo: il sistema difensivo sudcoreano Cheongung-II ha registrato un tasso di intercettazione del 96,7% durante gli scontri con l'Iran. L'efficacia operativa del missile M-SAM, soprannominato Riccioli d'oro per la .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa coreana in Medio Oriente: il missile che abbatte il 96% dei droni

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