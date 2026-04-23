Design immersivo a Milano | Artelinea trasforma il bagno in arte

A Milano, presso il Superstudio Maxi, è in corso una mostra di installazioni immersive che durerà fino al 26 aprile 2026. L’evento è promosso dall’azienda Artelinea, specializzata in design per il bagno. Le opere proposte combinano elementi visivi e sensoriali, creando un’esperienza coinvolgente per i visitatori. La mostra si inserisce nel calendario di esposizioni dedicate all’arte e al design contemporaneo in città.

? Cosa sapere Artelinea presenta installazioni immersive al Superstudio Maxi di Milano fino al 26 aprile 2026.. Il progetto firmato Giulio Cappellini punta a consolidare l'export in venticinque Paesi.. L’azienda valdarnese Artelinea porta la propria visione del design negli spazi del Superstudio Maxi a Milano, dove le installazioni immersive rimarranno visitabili fino a domenica 26 aprile 2026. Mentre la Milano Design Week trasforma la metropoli lombarda in un palcoscenico diffuso di esposizioni e mostre, la realtà nata nel 1962 in Valdarno si posiziona come protagonista internazionale. La proposta dell’azienda, leader mondiale nel comparto dell’arredobagno, si inserisce nel contesto della Milano Fashion Week con un progetto curato dall’art director Giulio Cappellini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design immersivo a Milano: Artelinea trasforma il bagno in arte Notizie correlate Parmigiano Reggiano a Milano: il design trasforma la DOP in arteIl Consorzio del Parmigiano Reggiano porterà l’eccellenza della propria DOP nel cuore pulsante del design internazionale tra il 20 e il 30 aprile,... Milano Design Week: l’AI trasforma l’arte in ascolto digitaleLa Milano Design Week del 2026 trasforma l’arte in un ponte verso il futuro digitale attraverso installazioni come Chiedi alla Luna. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Zeekr sbarca a Milano. Design, innovazione e nuova 7GT; MINI e Paul Smith, creatività diventa esperienza immersiva alla Milano Design Week; Milano Design Week 2026: anche Zara al Fuorisalone con un rifugio immersivo di quiete nel cuore di Parco Sempione; Le installazioni della Milano Design Week 2026. Milano Design Week 2026, Ploom firma Feel the Aura: l’esperienza immersiva che ridefinisce il dialogo tra design e percezioneAlla Milano Design Week 2026, Ploom presenta Feel the Aura: un’installazione immersiva a Brera che unisce design, tecnologia e sensi in un’esperienza evoluta. panorama.it Margot Robbie alla Milano Design Week: «Adoro l'Italia. Mi piace che ogni oggetto sia pensato per durare nel tempo»Intervista esclusiva a Margot Robbie alla Milano Design Week, arrivata in città per l'inaugurazione di RH Milan ... vogue.it Citroën porta il mondo del ciclismo alla Milano Design Week. Allestimento immersivo nel flagship store del marchio dedicato al Giro d'Italia #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook Citroën porta il mondo del ciclismo alla Milano Design Week. Allestimento immersivo nel flagship store del marchio dedicato al Giro d'Italia #ANSAmotori #ANSA x.com