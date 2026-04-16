Parmigiano Reggiano a Milano | il design trasforma la DOP in arte

Dal 20 al 30 aprile, durante la Milano Design Week, il Consorzio del Parmigiano Reggiano presenterà una serie di installazioni e percorsi esperienziali nel centro della città. L’obiettivo è mettere in mostra l’eccellenza del formaggio DOP attraverso interventi di design che coinvolgeranno i visitatori. Questa iniziativa mira a integrare il patrimonio gastronomico con il mondo del design, creando un ponte tra tradizione e innovazione.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano porterà l’eccellenza della propria DOP nel cuore pulsante del design internazionale tra il 20 e il 30 aprile, con una serie di installazioni e percorsi esperienziali previsti durante la Milano Design Week. L’iniziativa mira a trasformare la percezione di un prodotto millenario, elevandolo da alimento a vero e proprio oggetto di lifestyle attraverso linguaggi artistici e sensoriali che spaziano dal sound design alla reinterpretazione funzionale degli strumenti agricoli. L’estetica della materia: quando il suono diventa narrazione della filiera. All’interno del Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano, nell’ambito della mostra MATERIAE promossa dal magazine Interni, si svilupperà un progetto che punta sulla dimensione uditiva della produzione casearia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parmigiano Reggiano a Milano: il design trasforma la DOP in arte Notizie correlate Il Parmigiano Reggiano sotto i riflettori della Milano Design Week(20-30 aprile) con un palinsesto di appuntamenti che trasforma la tradizione millenaria della Dop in un’esperienza multisensoriale, celebrando il... Milano Design Week: l’AI trasforma l’arte in ascolto digitaleLa Milano Design Week del 2026 trasforma l’arte in un ponte verso il futuro digitale attraverso installazioni come Chiedi alla Luna. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Parmigiano Reggiano sotto i riflettori della Milano Design Week; Il Parmigiano Reggiano protagonista alla Milano Design Week 2026; Quotazioni Bmti, ancora rincari per il latte spot e Parmigiano Reggiano, su anche i suini. In discesa il burro; Parmigiano Colada, il cocktail che miscela alcol e formaggio. Il Parmigiano Reggiano sotto i riflettori della Milano Design Week(20-30 aprile) con un palinsesto di appuntamenti che trasforma la tradizione millenaria della Dop in un’esperienza multisensoriale, celebrando il connubio tra l’arte casearia e il linguaggio del desig ... parmatoday.it Il Parmigiano Reggiano protagonista alla Milano Design Week 2026Il Parmigiano Reggiano sarà protagonista alla Milano Design Week (20–30 aprile) con una serie di eventi che trasformano la tradizione della Dop in ... redacon.it Pasta mista con crema di cavolfiore, prosciutto crudo, parmigiano Reggiano e pang gratinata in friggitrice ad aria facebook