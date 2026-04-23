Al mercato rionale di Trieste, i prezzi di frutta e verdura sono aumentati significativamente negli ultimi tempi. I datterini arrivano a costare quasi dieci euro al chilo, mentre le zucchine si vendono a circa un euro e cinquanta. Anche carne e pesce hanno subito rincari, con prezzi superiori del 10% rispetto a prima del conflitto con l’Iran. I commercianti si mostrano imbarazzati nel vendere alcuni di questi prodotti.

Pomodorini che sfiorano i dieci euro al chilo, zucchine che toccano l'euro e cinquanta, carne e pesce che prima del conflitto con l'Iran costavano il 10% in meno: i prezzi tra i banchi del mercato rionale Trieste sono raddoppiati. Alessandra Taravacci osserva la frutta e la verdura esposte nei cesti e quando legge le cifre scritte sui cartellini sobbalza: «Da quando è iniziata questa guerra, a partire dalla benzina è diventato tutto caro e anche la spesa costa di più». Tra i commercianti, Davide Picci e la compagna Cristina Harasevych si spostano da un lato all'altro del bancone mentre imbustano la frutta e la verdura per i clienti e spiegano che «è un momento molto complicato, sta aumentando il costo di qualsiasi prodotto e il margine di noi venditori diminuisce sempre di più».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Datterini a peso d'oro. I commercianti: "Mi vergogno a venderli"

Notizie correlate

Miccoli: “Mi vergogno per la frase su Falcone, non mi perdono. L’ingresso in carcere fu terribile”Fabrizio Miccoli racconta la vicenda relativa alla sua condanna per estorsione, il carcere e le scuse alla famiglia Falcone: "Me ne vergogno, non mi...

Leggi anche: “Ho fatto la blefaroplastica e mi hanno riempita di insulti. Mi hanno scritto ‘sei un mostro, poveri figli’, ma non mi vergogno. Sono vanitosa e voglio farne già un’altra”: così Ilaria Galassi