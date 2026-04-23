La sedicenne calciatrice italiana si trova in Paraguay per partecipare al campionato sudamericano Under 17 con la nazionale peruviana. La sua convocazione fa parte di un torneo che può portare alla qualificazione ai prossimi mondiali di calcio. La giovane atleta, originaria della provincia di Olginate, ha lasciato l’Italia per affrontare questa importante esperienza internazionale. La manifestazione coinvolge diverse nazionali sudamericane e rappresenta un passo significativo nella sua carriera sportiva.

? Cosa sapere La calciatrice Chiara Redaelli è in Paraguay per il campionato sudamericano under 17.. La convocazione della nazionale peruviana punta alla qualificazione per i mondiali di calcio.. La sedicenne Chiara Redaelli si trova ora in Paraguay per affrontare i campionati sudamericani di calcio femminile under 17, un traguardo che punta alla qualificazione per i mondiali dopo la convocazione ufficiale da parte della nazionale del Perù. Il percorso della giovane atleta, residente a Olginate, ha una progressione costante che affonda le radici proprio nei campi del territorio locale. Partita dagli esordi con l’Olginatese, la calciatrice ha poi proseguito la sua crescita professionale indossando le maglie dell’Inter e, a partire da quest’anno, la divisa del Como 1907.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’Olginatese al Paraguay: il salto mondiale della sedicenne Chiara

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