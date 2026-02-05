Salto della transenna e via contromano Arezzo capitale mondiale del faccio come mi pare

Un automobilista ha deciso di saltare la transenna e procedere contromano in via Salvadori, nel cuore di Arezzo. È una scena che si ripete, come se la città fosse diventata il simbolo di un “faccio come mi pare”. Piove e fa buio, la transenna con il divieto di accesso è lì, ma non ha fermato chi ha scelto di passare lo stesso. La situazione mette in evidenza quanto alcuni conducente siano disposti a ignorare le regole, anche in un’area segnalata chiaramente.

Via Salvadori, Arezzo. Piove, è buio, c'è pure la transenna messa lì apposta, con tanto di divieto d'accesso che dice "NO, TU DI QUI 'UN CI PASSI". E invece no. Lui passa. Contromano. Con calma. Come se fosse il vialetto di casa sua e la transenna un'opinione. La foto parla chiaro: l'auto aggira l'ostacolo con l'eleganza di un cinghiale in amore, ignorando segnaletica, senso di marcia e – dettaglio trascurabile – il Codice della Strada. Perché ad Arezzo, si sa, i cartelli son consigli, le rotonde enigmi irrisolti e la precedenza. un concetto filosofico. Come scrive Maurizio in un post che ormai gira più della ruota di scorta: "Alla guida ci sono molti prepotenti, arroganti, che vanno come schegge, non danno la precedenza e poi s'incazzano anche".

