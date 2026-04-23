Dall' AI ai droni a Macfrut l’agricoltura del futuro Boom di buyer stranieri +12% | Cresce vocazione internazionale

La 43esima edizione di Macfrut si è conclusa giovedì 23 aprile, confermandosi come uno degli appuntamenti principali nel settore ortofrutticolo a livello internazionale. La manifestazione ha visto un aumento del 12% di buyer stranieri, evidenziando una crescente vocazione internazionale. Tra le tecnologie presentate, si sono distinti l’intelligenza artificiale e i droni, strumenti sempre più integrati nelle pratiche agricole moderne.

Giornata di chiusura per Macfrut (giovedì 23 aprile). La 43esima edizione chiude confermandosi sempre più come evento di riferimento della filiera globale dell’ortofrutta. Il bilancio della tre giorni al Rimini Expo Centre delinea un quadro di estrema solidità: la manifestazione ha registrato un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Macfrut trionfa: boom di buyer esteri e corsa ai nuovi frutti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dall'AI ai droni, a Macfrut l’agricoltura guarda al futuro. Boom di buyer stranieri (+12%): il bilancio; Dall'AI ai droni, a Macfrut l'agricoltura guarda al futuro. Boom di buyer stranieri (+12%): il bilancio; Droni, robotica e intelligenza artificiale: a Macfrut 2026 il frutteto del futuro si tocca con mano; I data center dell’IA sono ormai un grande rischio geopolitico. Metterli al sicuro dai droni e altre minacce sta diventando un business redditizio. Droni, l'Italia cresce dall'altol mercato dei droni in Italia è sempre più maturo. Nel 2025 hanno superato 148.000 unità i velivoli registrati sulla piattaforma D-flight per un totale di 185.000 operatori attivi. Un mercato florido, ... quotidianodipuglia.it Milano Cortina: a Milano stop ai voli privati e ai droni dal 4 al 6 febbraioStop ai voli privati e ai droni sul cielo di Milano nella settimana 'calda' dell'inaugurazione dei Giochi di Milano Cortina 2026, dal 4 al 6 febbraio, mentre restano garantiti i voli commerciali. Lo ... ansa.it Crolla l’indice dei servizi del Vecchio continente (47,4 punti). E Confindustria alberghi lancia l’allarme sulla domanda in calo. Boom di voli cancellati: già 20.000 in Germania. - facebook.com facebook Aspirapolvere e lavapavimenti, è boom di ricerche online: +13% in un anno x.com