Dalla Ue uno schiaffo alle sinistre FdI | Se ne facciano una ragione persi 2 anni per cecità ideologica

La Corte di Giustizia europea ha confermato che l’accordo tra Italia e Albania sui centri di rimpatrio è conforme alla normativa comunitaria. La decisione arriva dopo che leader della sinistra avevano criticato la gestione e chiedevano maggiori controlli, mentre le loro posizioni sono state respinte dal giudice europeo. La sentenza rappresenta un punto fermo sulla questione e si inserisce in un confronto più ampio tra istituzioni e forze politiche italiane.

Sinistra ammutolita. Gli slogan di Schlein e Conte, ripetuti ossessivamente, sul fallimento dei centri per il rimpatrio in Albania si schiantano sul verdetto della Corte di Giustizia europea che ha confermato la piena compatibilità dell’accordo Roma-Tirana con il diritto europeo. Dalle file di Fratelli d’Italia si sottolinea il successo del governo Meloni e la perdita di due anni a causa delle decisioni (poi rivelatesi infondate) di alcune procure che hanno bloccato i provvedimenti con la motivazione del contrasto con le norme europee. Centri in Albania, Bignami: smentite le sinistre antinazionali. “Vengono smentite le sinistre antinazionali che per mesi hanno attaccato parlando di spreco di risorse pubbliche e fallimento annunciato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dalla Ue uno schiaffo alle sinistre. FdI: “Se ne facciano una ragione, persi 2 anni per cecità ideologica” Notizie correlate Famiglia nel bosco, La Russa zittisce il Pd: non devo chiedere il permesso per incontrare chi voglio. Se ne facciano una ragioneC’è un’acrimonia sospetta, quasi una paura sottile, che agita i corridoi del centrosinistra ogni volta che si tocca il nervo scoperto della giustizia... Leggi anche: “Elezioni in Ungheria, il tracollo di Orban dopo 16 anni è una vittoria per l’Ue e uno schiaffo a Trump e Putin”