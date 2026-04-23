Dalla corsa in strada al sequestro in casa | pusher arrestato con 13 dosi di cocaina

Durante un normale controllo di routine, gli agenti hanno notato un individuo che si è dato alla fuga a piedi. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato e trovato in possesso di 13 dosi di cocaina. L'uomo è stato immediatamente arrestato e portato in commissariato, mentre la droga è stata sequestrata. Successivamente, sono stati effettuati ulteriori controlli presso l’abitazione dell’arrestato.

Un normale controllo del territorio si è trasformato in un inseguimento a piedi e in un arresto per droga. È successo nella serata di ieri, mercoledì 22 aprile, a Montichiari.I Carabinieri della stazione locale, impegnati in un servizio di routine, hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Sorpreso in possesso di 110 dosi di cocaina: pusher arrestato dalla poliziaANCONA – I suoi movimenti erano già stati oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine, che una volta rilevata la cessione di una dose di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Perché le scarpe da corsa su strada richiedono una tecnologia di ammortizzazione specifica; Amstel Gold Race 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Porsche presenta la 975 RSE, l'auto da corsa di nuova generazione per la Formula E; Corsa campestre a Montorio 19 aprile 2026 – Provvedimenti viabilistici. Perché le scarpe da corsa su strada richiedono una tecnologia di ammortizzazione specificaAsfalto, cemento, bordi strada: quali scarpe da running proteggono davvero le ginocchia e restituiscono energia? La selezione tecnica per runner esperti e principianti. sportnews.eu Tiraboschi a Bergamo, nuovi spazi all’ex mercato. Ora il progetto per la corsa ai fondi - facebook.com facebook Il salto tecnologico cinese per sfidare gli Stati Uniti. È corsa al nucleare civile x.com