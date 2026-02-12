Invesco | da Wall Street a Londra Asia ed Europa nuove opportunità per gli investitori

Da Wall Street a Londra e oltre, Invesco punta ora sui mercati europei e asiatici. L’azienda sposta l’attenzione dagli Stati Uniti e apre nuove opportunità per gli investitori in Regno Unito e in altre parti del mondo. Dopo anni di performance stellare, i mercati azionari americani potrebbero aver già vissuto il loro momento migliore. Ora, l’attenzione si sposta verso le possibilità offerte dall’Europa e dall’Asia, con l’obiettivo di cogliere le occasioni che si presentano in queste aree.

Invesco sposta l'attenzione dai mercati USA: opportunità in Regno Unito, Europa e Asia. L'eccezionale performance dei mercati azionari statunitensi degli ultimi anni potrebbe essere giunta a una svolta. Secondo un'analisi di Invesco, diffusa oggi, 12 febbraio 2026, gli investitori dovrebbero considerare di diversificare i propri portafogli, spostando l'attenzione verso il Regno Unito, l'Europa continentale e i mercati asiatici, dove le valutazioni sono più vantaggiose e le prospettive di crescita specifiche offrono nuove opportunità. Il Regno Unito: un mercato sottovalutato con solide basi. Il Regno Unito si presenta come un mercato con valutazioni inferiori alla media globale, nonostante la presenza di aziende solide con flussi di cassa consistenti.

