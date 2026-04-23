Da Rabiot a Locatelli ricordando Pirlo e Ibrahimovic | Milan-Juventus è la storia di tanti doppi ex

In vista della sfida tra Milan e Juventus, diversi ex calciatori legano le due squadre, creando un intreccio di storie e ricordi. Tra loro ci sono giocatori che hanno indossato entrambe le maglie nel corso della carriera, portando con sé esperienze passate e ricordi di momenti significativi. La partita rappresenta un classico del campionato italiano, con una tradizione di sfide intense e cariche di storia.

Domenica sera a 'San Siro' andrà in scena una delle classiche del calcio italiano: Milan-Juventus, big match della 34^ giornata di Serie A che può dire tanto per quanto riguarda il discorso Champions League. In vista della super sfida, vale la pena soffermarsi su alcuni giocatori che hanno fatto la storia del calcio e che hanno vestito le maglie di Milan e Juventus. Partendo dal passato recente, non si possono tralasciare Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuaín. I due sono accomunati dalle esperienze in rossonero molto negative. Il primo sbarca a Milanello nell'estate del 2017 per la cifra record di 42 milioni di euro, ma dopo poco tempo si rivela un colpo sbagliato sotto tutti i punti di vista: capitano fin da subito, visse una stagione complicata, simbolo di un progetto tecnico che non decollò mai.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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