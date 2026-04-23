Da Buonfiglio a Ranieri Opes consegna il Premio Città di Roma
Oggi, nell’ambito di una cerimonia nella capitale, l’Opes ha consegnato il Premio Città di Roma a diverse personalità dello sport, tra cui ex allenatori e atleti. Durante l’evento, un rappresentante dell’organizzazione ha sottolineato come lo sport possa trasmettere valori positivi e fungere da strumento di crescita. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi ospiti e appassionati, con riconoscimenti ufficiali consegnati a chi si è distinto nel settore.
Morico: "Lo sport è un potente amplificatore e portatore sano di valori" ROMA - È stato il prestigioso Salone d'Onore del Coni a ospitare quest'anno l'ormai storica iniziativa di Opes che dal 2015 conferisce il Premio Città di Roma a quelle personalità o realtà dello sport, delle istituzioni, dell'a.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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