cuperlo porta cetto la qualunque alla camera

Il deputato del Partito Democratico ha portato in aula un esempio tratto dal film di Antonio Albanese, interpretando il personaggio di Cetto La Qualunque. Durante la seduta, ha citato un discorso sulla questione del bonus remigrazione, facendo riferimento alla figura del personaggio comico. La scena è stata discussa nel contesto delle attività parlamentari, portando l’attenzione su un esempio di satira presente nel cinema italiano.

AGI - Cetto La Qualunque sbarca in aula alla Camera. Il deputato democratico, Gianni Cuperlo, cita un discorso sul bonus remigrazione così come lo avrebbe pronunciato Antonio Albanese nel celebre film. "Cittadini, popolo sovrano, contribuenti - ha detto in aula Cuperlo leggendo da un foglio - quantunquemente lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante, in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me." Bonus remigrazione. "Perché tu, e dico tu, avvocato, arriva il migrante e tu che fai? Lo aiuti? Ma bravo: solidarietà, diritti e umanità. Però, se lo rimandi a casa, immantinente ricevi 615 euro. E questo, genialmente parlando, è il libero mercato della coscienza.🔗 Leggi su Agi.it

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Cuperlo (Pd) porta Cetto La Qualunque alla Camera per smontare il dl Sicurezza

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