Marc Márquez e Luca Marini scendono in pista con la Gresini Racing per il 2024. I due piloti hanno già iniziato i test con la nuova moto, che punta su tecnologia avanzata e alte prestazioni. Con loro c’è anche il giovane Arón Canet, pronto a mettersi in mostra. La squadra italiana ha mostrato di voler fare sul serio, lavorando duramente per migliorare il rendimento in questa stagione.

Marc Márquez e Luca Marini, in coppia con il giovane talento Arón Canet, hanno ufficialmente preso il via della nuova stagione di MotoGP con la Gresini Racing, che ha presentato la sua nuova moto per la stagione 2026. L’annuncio, avvenuto in occasione del primo test pre-stagionale a Sepang, segna un punto di svolta per il team italiano, che torna a essere protagonista dopo anni di difficoltà. La nuova moto, sviluppata in collaborazione con la casa madre Gresini e con l’apporto di tecnologie avanzate provenienti dal settore aerospaziale, è stata progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica, il controllo del motore e la gestione del peso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marquez e Aldeguer al via con la nuova Gresini: tecnologia avanzata e prestazioni al centro del progetto 2024

Approfondimenti su Marquez Aldeguer

La squadra di Gresini presenta la nuova livrea delle moto per il 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Marquez Aldeguer

Argomenti discussi: Gresini, le FOTO della nuova Ducati di Alex Marquez e Aldeguer; Diretta MotoGP | Gresini presenta le Ducati di Alex Marquez ed Aldeguer; MotoGP | Gresini svela la livrea 2026, Márquez: Pronti a migliorare; Fuori i secondi: BK8 Gresini Racing all'attacco con Marquez Jr. e Aldeguer.

Marquez, piano Honda per strapparlo a Ducati: Cosa farà Bagnaia parla Carlo Pernat e doccia fredda AldeguerLo storico manager Carlo Pernat fa le carte al mercato piloti tra le avances di Honda su Marquez e le incertezze di Bagnaia mentre il recupero di Aldeguer si fa in salita ... sport.virgilio.it

MotoGP 2026. Ecco il team Gresini! Svelate le nuove livree 2026 di Alex Marquez e Fermin Aldeguer [GALLERY]La squadra ha presentato le nuove livree per la prossima stagione ... msn.com

Location malese, in onore del title sponsor BK8, per la presentazione delle livree delle Ducati di Alex Marquez (che avrà a disposizione una GP26 ufficiale) e Fermin Aldeguer - facebook.com facebook

#MotoGP: Il Team #Gresini svela le #Ducati di A. #Marquez e #Aldeguer x.com