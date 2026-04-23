Crisi energetica voucher e aiuti per fermare gli aumenti | il piano Ue

L’Unione europea ha presentato un nuovo pacchetto di misure per affrontare la crisi energetica causata dagli aumenti dei prezzi. Tra le iniziative, ci sono voucher e aiuti destinati a sostenere famiglie e imprese, con l’obiettivo di contenere l’impatto degli aumenti sui consumatori. Le decisioni sono state prese in risposta alle recenti difficoltà del settore energetico, che hanno portato a rincari significativi sui costi delle utenze.

L’Unione europea corre ai ripari contro il caro energia con un nuovo pacchetto di misure che punta a sostenere famiglie e imprese. E lancia un piano, denominato “Accelerate Eu”, che prevede voucher, aiuti di Stato e interventi economici mirati con l’obiettivo di attenuare l’impatto dei rincari legati alle tensioni internazionali sul mercato energetico. Si tratta di una strategia articolata, che combina sostegni immediati per i settori più esposti e misure strutturali per ridurre la dipendenza energetica e stabilizzare i prezzi. Come, ad esempio, un maggiore coordinamento tra i 27 sulle riserve di petrolio e gas e il taglio delle accise sull’elettricità per le famiglie vulnerabili.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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