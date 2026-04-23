In un romanzo recente, l’autore racconta la storia di Ernesto, un uomo che a 49 anni si confronta con la malattia di Alzheimer di sua madre. Attraverso le sue parole, si esplora il rapporto tra amore e responsabilità, affrontando le sfide di prendersi cura di una persona cara in età adulta. La narrazione mette in luce come il ruolo di figlio possa assumere sfumature inaspettate e profonde.

Si può diventare grande – il titolo con la g rigorosamente minuscola dell’ultimo romanzo di Ivan Cotroneo – a 49 anni? Si può ed Ernesto, il protagonista del libro, lo dimostra. Lascia Roma e si trasferisce a Napoli per stare con la mamma affetta dall’Alzheimer. E ne nasce un rapporto nuovo che non può essere quantificato in parole (pochissime) in sguardi (persi nel vuoto) ma che ha invece una qualità sentimentale dirompente che riesce a far crescere (e maturare) anche un uomo di 49 anni. Ha scelto un romanzo per andare a indagare la malattia più insidiosa perché priva della memoria, sia personale (nel caso del malato) sia collettiva (nel caso degli affetti), che è poi ciò che ci contraddistingue come esseri umani.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cotroneo, l’Alzheimer e l’amore: "Diventare ‘padre’ di mia madre"

Notizie correlate

Alzheimer e amore: Cotroneo racconta il dolore in “GrandeIvan Cotroneo ha presentato a Bari, presso lo spazio Feltrinelli, il suo ultimo volume intitolato Grande, pubblicato da Nave di Teseo.

Leggi anche: Enrico Vanzina: “Mia madre è stata il grande amore della mia vita, era gelosa di mia moglie. Berlusconi? Era intelligentissimo: in tre minuti mi spiegò tutto”

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Cotroneo, l’Alzheimer e l’amore: Diventare ‘padre’ di mia madre; ‘Grande’, tra dolore e sesso c'è voglia di vita.

Cotroneo, l’Alzheimer e l’amore: Diventare ‘padre’ di mia madreSi può diventare grande – il titolo con la g rigorosamente minuscola dell’ultimo romanzo di Ivan Cotroneo – a 49 anni? Si può ed Ernesto, il protagonista del libro, lo dimostra. Lascia Roma e si ... quotidiano.net

Ivan Cotroneo: «Mia mamma ha l'Alzheimer. Il momento più devastante è stato quando ho capito che indietro non sarebbe tornata mai più»Questo articolo su Ivan Cotroneo è pubblicato sul numero 15 di Vanity Fair in edicola fino al 7 aprile 2026. «Il momento più devastante è stato quello in cui ho realizzato che mia madre, indietro, non ... vanityfair.it

Lo spettacolo scritto e diretto da Ivan Cotroneo esplora le zone d'ombra nel rapporto tra docente e discente. Protagoniste Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra #teatro - facebook.com facebook

#Eccellenza Carlo #Cotroneo, allenatore dell'Ossese neo promosso in #SerieD, è stato ospite ai nostri microfoni di Buongiorno 131 per parlare del traguardo raggiunto dalla sua squadra x.com