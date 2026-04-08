Ivan Cotroneo ha presentato a Bari il suo nuovo libro, intitolato Grande, presso lo spazio Feltrinelli. Il volume, pubblicato da Nave di Teseo, affronta temi legati alla malattia di Alzheimer e alle difficoltà emotive associate. La presentazione si è svolta in un ambiente pubblico, alla presenza di alcuni spettatori interessati alla narrazione e ai contenuti dell’autore.

Ivan Cotroneo ha presentato a Bari, presso lo spazio Feltrinelli, il suo ultimo volume intitolato Grande, pubblicato da Nave di Teseo. L’evento, che ha l’autore dialogare con Pippo Mezzapesa e Antonella Gaeta, ha messo in luce un’opera che intreccia la drammaticità della malattia neurodegenerativa con la vitalità di una metropoli mediterranea. Il racconto si focalizza su Ernesto, uno sceneggiatore che divide la sua esistenza tra Napoli e Roma. La sua vita subisce una svolta brusca quando si ritrova a gestire l’insorgenza dell’Alzheimer in sua madre, un’esperienza che riflette in modo intenso il percorso personale dello scrittore. L’inversione dei ruoli tra cura e crescita personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alzheimer e amore: Cotroneo racconta il dolore in “Grande

Dietro i sorrisi, il grande dolore: Gabriel Garko racconta i problemi di salute e il matrimonio tenuto nascostoPer anni Gabriel Garko è stato uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, simbolo di successo, fascino e popolarità.

GF VIP, Paola Caruso vive un momento di down e racconta il suo grande dolore: lo sfogo con Antonella EliaConfessioni e riflessioni nel mondo dello spettacolo: un confronto sincero tra Paola Caruso e Antonella Elia cattura l’attenzione del pubblico.

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Ivan Cotroneo: 'grande', il romanzo tra Napoli, maturità e AlzheimerIvan Cotroneo torna in libreria dal 3 aprile 2026 con il suo nuovo romanzo grande (La nave di Teseo), un’opera che intreccia la complessa relazione madre-figlio e l'esplorazione della città partenop ... it.blastingnews.com

E SE VI DICESSIMO CHE AUTISMO E ALZHEIMER POTREBBERO ESSERE 'LEGATI' – SECONDO UNO STUDIO AMERICANO x.com

L’Alzheimer non rappresenta soltanto una sfida medica di proporzioni globali, ma è una realtà che tocca profondamente il tessuto sociale e umano del nostro Paese, entrando nelle case di milioni di italiani e trasformando radicalmente la quotidianità di pazien - facebook.com facebook