Così le stime al ribasso dell’Istat hanno sabotato l’Italia | i numeri-verità sulla beffa amara del deficit al 3,1%

L’Istat ha stimato un deficit di circa 600 milioni di euro, cifra che ha impedito all’Italia di uscire anticipatamente dalla procedura di infrazione. Questi numeri, definiti come stime al ribasso, hanno influenzato le decisioni delle autorità europee e hanno prolungato i tempi di conformità ai parametri stabiliti. La differenza tra le previsioni e i dati ufficiali ha determinato un rallentamento nei processi di adeguamento alle normative comunitarie.

Appena 600 milioni. A tanto ammonta la cifra stimata dall’Istat che ha impedito all’Italia di uscire con un anno d’anticipo dalla procedura di infrazione. In termini percentuali si parla dello 0,03% del Pil. Dunque, assai meno anche di quello 0,1% che risulta sulla carta e che già si per sé sarebbe stato difficile da mandare giù. Perché i conti si fanno per arrotondamento e se l’Istat avesse certificato la previsione del 3,04% l’obiettivo sarebbe stato centrato. Invece ha stimato il rapporto deficitPil sul 3,07% l’arrotondamento è stato fatto al rialzo. E la domanda che pesa oggi sul dossier è se era possibile una stima diversa. L’Italia paga a caro prezzo la “prudenza” dell’Istat.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Così le stime al ribasso dell’Istat hanno “sabotato” l’Italia: i numeri-verità sulla beffa amara del deficit al 3,1% Notizie correlate Economia italiana, crescita rivista al ribasso e deficit in aumento, Giorgetti: ‘Stime andranno riviste’ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato il Documento di finanza pubblica Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Documento di finanza... Leggi anche: Pil: S&P taglia stime Italia 2026 a +0,4%, rivisti al ribasso anche 2027-28 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Stime dimezzate per il Pil lombardo: +0,6% nel 2026; La coperta cortissima di Meloni. Energia, lavoro, piano Casa: così le stime Eurostat complicano i piani economici della premier; Lufthansa, 20.000 voli cancellati. E United Airlines taglia le stime: così il caro carburante mette sotto pressione le compagnie aeree; I consumi essenziali prosciugano i redditi, l’Italia delle disuguaglianze e del gender gap. Stime dimezzate per il Pil lombardo: +0,6% nel 2026Alla Brianza non va decisamente bene, con un tasso di crescita 2026 più che dimezzato. Ma le stime sul prodotto interno lordo si riducono in modo drastico anche altrove, ... msn.com Draghi alza le stime su Pil e inflazioneMario Draghi rivede al rialzo le stime sul Pil in Eurolandia, così come quelle sull’inflazione. Non solo. Conferma il QE e assicura che i tassi di interesse resteranno bassi per un periodo esteso. affaritaliani.it Il rapinatore con pistola e maschera al silicone, così rapinava i supermercati di Roma. «Aveva una seconda pelle» - facebook.com facebook “Le tasse sono peggio della guerra. Trump Finché gestirà così male la situazione in Medio Oriente i prezzi rimarranno altissimi”. A parlare è l’ad di Ryanair Micheal O’Leary, schietto e travolgente come in ogni uscita pubblica. Tutta l’attenzione è puntata sulle x.com