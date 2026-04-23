A Toronto, in un parcheggio cittadino, è comparsa una grande piramide di ghiaccio che ha attirato l’interesse di molti passanti e appassionati. La struttura, alta diversi metri, si è rapidamente diffusa tra i residenti e i visitatori, suscitando curiosità. Tuttavia, un particolare importante si rivela solo quando il ghiaccio inizia a sciogliersi, svelando dettagli nascosti alla vista iniziale. La piramide ha già attirato commenti e speculazioni tra chi si interessa di eventi insoliti in città.

Nel cuore di Toronto, in un semplice parcheggio urbano, è apparsa una gigantesca piramide di ghiaccio che ha rapidamente attirato l’attenzione di curiosi e fan. A prima vista sembra solo una scultura monumentale, ma in realtà nasconde un dettaglio destinato a emergere solo con il passare del tempo. L’installazione è infatti legata al nuovo progetto musicale di Drake, intitolato “ ICEMAN ”. La particolarità? Il messaggio centrale dell’opera non è immediatamente visibile e per scoprirlo bisogna attendere che il ghiaccio si sciolga. La struttura è una piramide perfetta, un solido geometrico che richiama stabilità ed eternità, ma realizzato con un materiale fragile e temporaneo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cosa sta succedendo a Toronto con la piramide di ghiaccio in città? Il dettaglio nascosto spunta solo quando si scioglie

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