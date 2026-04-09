Cosa fare in città | gli eventi del week end dell' 11 e 12 aprile

Nel fine settimana dell'11 e 12 aprile, il novarese e il Verbano Cusio Ossola si preparano a ospitare numerosi eventi. In programma ci sono spettacoli, concerti, esposizioni, visite guidate e gite su un treno storico. Le iniziative si svolgono sia in città sia in località vicine, offrendo un'ampia varietà di attività per residenti e visitatori. Molti appuntamenti sono rivolti a diverse fasce di pubblico e si svolgono in diverse location della zona.

Un nuovo fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, gite sul treno storico, festival e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo secondo week end di aprile. Per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Week end Latina e provincia: cosa fare sabato 11 e domenica 12 aprileLe temperature miti, le giornate più lunghe e bei paesaggi tutti da scoprire: con la primavera la terra pontina diventa un luogo da godere e... Cosa fare in città: gli eventi del week end del 7 e 8 febbraioUn nuovo fine settimana invernale con diversi appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco. Come guadagnare con i social nel 2026 — Masterclass completa con Anastasiya Argomenti più discussi: Weekend a Milano: dal 3 al 5 aprile; Cosa fare a Pasquetta a Roma: eventi, mostre e attività da non perdere in città; Pasqua e Pasquetta 2026, cosa fare a Torino e fuori città il 4, 5 e 6 aprile: dai musei gratis agli eventi, un ricco weekend; Cosa fare in città: gli eventi del weekend di Pasqua. Bastamuffa. . Risposta a ALE Hai muffa e non sai cosa fare NON (s)VENDERE CASA! Chiama un tecnico che ti aiuti a capire come risolvere la causa del problema. Se hai un’emergenza di muffa che devi bloccare usa il nostro BLOCCAMUFFA LIQUIDO di ori - facebook.com facebook Quali titoli danno l’8% E a cosa fare attenzione Scoprirlo potrebbe cambiare completamente il modo in cui leggi il tuo portafoglio da oggi in avanti. x.com