Le elezioni per il nuovo presidente della Figc sono ufficialmente iniziate, con Giovanni Malagò e Giancarlo Abete come principali candidati. La corsa si è aperta dopo l’annuncio delle intenzioni di entrambi di candidarsi alla guida della federazione calcistica italiana. Al momento, nessun altro nome è stato annunciato come possibile concorrente, lasciando intendere che la sfida si svolgerà principalmente tra i due protagonisti.

La corsa alla poltrona di presidente della Figc come successore di Gravina è ufficialmente partita. Giovanni Malagò contro Giancarlo Abete, eventuali terzi incomodi dovranno mettersi in coda dietro ai due pesi massimi. L’ex numero uno del Coni dei miracoli e uomo che ha reso le Olimpiadi di Milano Cortina un successo planetario è stato chiamato in causa dalla Serie A quasi unanime mentre Abete, già a capo della Figc fino al disgraziato Mondiale del 2014 e riferimento del mondo della LND (Lega Nazionale Dilettanti) ha scelto di scendere in campo come reazione. Due schieramenti che rispondono a filosofie diverse. Malagò è la carta giocata dai presidenti dei club della Serie A per provare a diventare centrali in un processo elettivo in cui il peso della componente è limitato al 18%.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Malagò contro Abete: la corsa alla Figc è iniziata

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