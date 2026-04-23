Il Napoli si prepara a raggiungere il terzo sold out consecutivo allo stadio Maradona, confermando un forte coinvolgimento dei tifosi nonostante la perdita dello scudetto. Le prenotazioni per la partita sono in crescita e il settore ospiti è già esaurito, mentre i biglietti per le altre zone stanno andando a ruba. La gestione dell’impianto ha annunciato che non saranno più disponibili ulteriori tagliandi in questa fase.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lo scudetto è ormai sfumato, ma non il legame tra il Napoli e il suo popolo. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il Maradona si prepara all’ennesima notte da tutto esaurito contro la Cremonese, con la concreta possibilità di registrare il terzo sold out consecutivo dopo Milan e Lazio. Un dato che, come sottolinea Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, fotografa perfettamente il clima che si respira in città: entusiasmo intatto e partecipazione costante, nonostante la corsa al titolo sia ormai alle spalle.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport – “Napoli, il Maradona non tradisce: verso il terzo sold out di fila”

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