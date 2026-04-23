Nel mondo del calcio, l’attenzione si concentra sulla Coppa Italia e sulla presenza di Pulisic, il cui ruolo sta suscitando curiosità tra i tifosi. Nel frattempo, si discute anche delle possibili partenze di alcuni giocatori, tra cui Lewandowski, e delle strategie di mercato del club per rinforzare la rosa in vista delle prossime competizioni. Le dinamiche tra queste vicende alimentano l’interesse attorno alle prossime partite e alle mosse delle società coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La situazione attorno a Robert Lewandowski sta diventando complessa. Il possibile addio dell’attaccante polacco ha spinto il Milan a riconsiderare le sue strategie sul mercato. Con l’accresciuta difficoltà nell’ingaggio del bomber del Barcellona, i rossoneri hanno iniziato a rivolgere la loro attenzione verso Alexander Sorloth. L’attaccante del Real Sociedad è diventato un obiettivo concreto, soprattutto dopo i suo buoni numeri nella Liga. La sfida tra Inter e Como si preannuncia fondamentale per la storia di entrambe le squadre.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coppa Italia in palio: il mistero di Pulisic affascina i tifosi.

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