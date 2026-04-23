Cooperative il motore è rosa | in Toscana il 52% degli occupati è donna

In Toscana, il 52% degli occupati nelle cooperative sono donne, secondo i dati più recenti. Circa un quarto delle cooperative della regione opera nelle aree interne, impegnandosi in progetti che coinvolgono aspetti economici, sociali e culturali. Queste realtà contribuiscono a contrastare la desertificazione dei servizi e lo spopolamento, mantenendo attivi diversi territori e comunità locali.

Un quarto delle cooperative toscane lavora nelle aree interne, contribuendo a contrastare desertificazione dei servizi e spopolamento e portando avanti progetti che tengono insieme economia, sociale e cultura. E la cooperazione conferma la sua forte impronta femminile: le donne sono il 52% degli.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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