Il tecnico Antonio Conte ha ancora cinque partite da allenare con il Napoli prima della fine della stagione. Dopo la conclusione del campionato, si attende una decisione sulla sua posizione, anche se al momento non sono state annunciate novità ufficiali. La società non ha comunicato eventuali cambiamenti, mentre i tifosi seguono con interesse gli ultimi impegni della squadra. La situazione rimane in sospeso fino alla conclusione delle partite in programma.

Antonio Conte ha ancora da giocare cinque gare sulla panchina del Napoli. Secondo il ‘Corriere della Sera’, la separazione tra il tecnico e il club sarebbe infatti ormai concordata: entrambe le parti starebbero procedendo verso la chiusura del rapporto, nonostante il contratto da circa 8 milioni annui ancora valido per altri dodici mesi. Conte e il Napoli: l’addio consensuale è già deciso? Le ultime. La decisione di separarsi è matura e riflette una valutazione comune sulla situazione. Il ‘Corriere della Sera’ certifica che né la società né l’allenatore vedono futuro insieme. Le prossime cinque partite rappresentano il tempo residuo prima della comunicazione ufficiale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte-Napoli: il Corriere della Sera spiazza tutti, la decisione dopo la fine della stagione

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