Sono state completate le procedure per la formazione delle Consulte di quartiere e frazione a Pontedera. Sono stati nominati i 12 presidenti che guideranno i diversi gruppi. La fase iniziale si è conclusa con la definizione delle composizioni e l’indicazione dei rappresentanti. Ora si attendono ulteriori passaggi per avviare ufficialmente le attività delle consulte.

Si è concluso il primo passaggio per la composizione delle Consulte di quartiere e frazione di Pontedera. Dopo due anni di attesa sono nate le 12 realtà che hanno eletto, nelle prime riunioni di insediamento, presidenti e vice. Tutte le prime riunioni si sono svolte nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli (sede del Comune), nel periodo che è andato dal 13 aprile fino a ieri l’altro sera. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore comunale Mattia Belli che ha parlato di "un bellissimo esercizio di partecipazione e democrazia " esprimendo "un ringraziamento a tutti i componenti della presidenza e ai membri della commissione decentramento" e formulando l’augurio di "buon lavoro agli oltre 180 membri delle nuove consulte".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consulte di quartiere. Fatte le composizioni. Ecco i 12 presidenti

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