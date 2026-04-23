Il Consiglio Federale della FIGC si riunirà lunedì 27 aprile alle 11. Durante l'incontro saranno discussi vari temi, tra cui le regole della Serie C, i ripescaggi e l'organizzazione delle seconde squadre. La convocazione è stata ufficializzata dalla federazione, che ha indicato questa data come importante per decidere alcuni aspetti della prossima stagione 202627. La riunione si svolgerà in un momento di particolare attenzione per il calcio italiano.

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© Calcionews24.com - Consiglio Federale FIGC, convocata la riunione del 27 aprile: tanti temi sul tavolo per la stagione 2026/27

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