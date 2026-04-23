C’erano anche gli studenti del Cattaneo, a Ravenna, per il meeting nazionale di "Conoscere la Borsa 202526", il concorso di educazione finanziaria promosso da Acri e rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Momento centrale è stata la premiazione dei team vincitori nella Sala Corelli del Teatro Alighieri. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Acri Giovanni Azzone e Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna e dell’Abi. In questa occasione sono state premiate le sedici squadre meglio classificate a livello territoriale, selezionate tra oltre mille gruppi iscritti provenienti anche da altri Paesi europei.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Conoscere la Borsa“ a Ravenna. Premio agli studenti del Cattaneo

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