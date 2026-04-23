Nella conferenza stampa di domani, il tecnico dei grigiorossi ha commentato il gol annullato a Baschirotto, precisando che si tratta di una decisione diversa rispetto a quella presa ieri su Ederson. Ha inoltre annunciato alcune scelte di formazione in vista della partita di Serie A contro il Napoli. La conferenza si è concentrata sulle aspettative per la sfida e sulle strategie tattiche da adottare.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Giampaolo pre Napoli Cremonese: «Il gol annullato a Baschirotto diverso di quello di ieri di Ederson». Poi svela la scelta alla Baldini

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