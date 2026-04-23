Durante la trasmissione serba Elita 9, una lite tra due concorrenti è degenerata in un episodio violento. Un partecipante ha afferrato la coinquilina al collo e ha tentato di strangolarla, costringendo l’intervento della sicurezza. La scena ha suscitato grande scalpore tra gli spettatori, lasciando spazio a discussioni sulla gestione dei conflitti nel programma.

Altro che nomination e strategie da salotto. Nel reality serbo Elita 9 la tensione è esplosa oltre ogni limite, e ha trasformato una lite in camera da letto in un caso che sta facendo discutere gli spettatori dello show. Protagonisti dello scontro sono Maja Marinkovi? e Asmin Durdži?, già legati da una relazione turbolenta. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero iniziato a litigare sotto le coperte, passando rapidamente dagli insulti al contatto fisico. Maja avrebbe colpito Asmin, che avrebbe reagito afferrandola al collo, fino a un presunto tentativo di strangolamento. Le urla hanno richiamato altri concorrenti, tra cui Borislav Terzi? e Miki Dudi?, mentre la sicurezza è intervenuta per separare i due.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Concorrente afferra la coinquilina al collo e tenta di strangolarla, interviene la sicurezza: lite choc in un reality show

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