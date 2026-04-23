Comune di Napoli fra Pd e Manfredi ultime discussioni sulla delega per Di Pietro Sugli assessori malumori di Avs

A Napoli si susseguono le tensioni tra il sindaco e le forze di maggioranza, con discussioni aperte sulla delega a un assessore di rilievo e malumori interni all’alleanza di governo. La questione riguarda anche l’assenza di un assessore per l’Avs, che potrebbe creare problemi a breve termine per l’amministrazione comunale. La situazione si inserisce in uno scenario politico complesso, con diverse fazioni coinvolte nelle trattative.

Alleanza Verdi e Sinistra resta senza assessore al Comune di Napoli. In prospettiva potrebbe essere una grana per Manfredi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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