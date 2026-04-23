Comunali il Pd sferza le opposizioni Di Stasi | Una proposta infantile dai candidati sindaco già in campo

In vista delle elezioni comunali, il Partito Democratico critica le opposizioni, definendo le loro candidature come nate principalmente contro il sindaco in carica. Un rappresentante del partito ha commentato che le proposte avanzate dagli avversari non presentano idee concrete o alternative al governo attuale. La discussione si concentra sulla mancanza di contenuti nelle iniziative delle forze di opposizione, che vengono considerate più che altro come reazioni contro l’attuale amministrazione.

"Una costante accomuna le candidature dell’opposizione: nascono contro Lepore, ma non danno nessuna idea di pensiero e proposte alternative. Una risposta ancora un po’ infantile". A un anno dalle Comunali 2027 continua lo scontro tra il Pd e le opposizioni. Il segretario provinciale dem Enrico Di Stasi non fa nomi su chi affronterà l’attuale sindaco Matteo Lepore, con cui "faremo un percorso di partito e con la coalizione", ma punge il modus operandi. Il riferimento è ai candidati già in campo, dall’ex Cinque Stelle e imprenditore Giovanni Favia al presidente di Confabitare Alberto Zanni. "Arriveremo a fasi più interessanti della campagna...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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