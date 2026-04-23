Come SoloStudenti ha trasformato 600 stanze in un modello di property management per studenti

SoloStudenti ha convertito 600 stanze in un esempio di gestione immobiliare dedicata agli studenti. Il settore residenziale universitario nel paese ha un valore di miliardi di euro, ma resta caratterizzato da un sistema frammentato e poco strutturato, con pochi operatori capaci di coordinarsi tra loro. La piattaforma ha introdotto un modello più organizzato per il mercato, che fino a ora si è sviluppato senza procedure consolidate.

Il mercato del residenziale universitario italiano vale miliardi, ma funziona ancora come un mercato di inizio secolo: frammentato, informale, privo di operatori strutturati capaci di fare sistema. Da un lato la domanda cresce, quasi 700.000 studenti fuorisede, città universitarie sempre più sature, canoni che non smettono di salire. Dall’altro un’offerta pubblica che copre una percentuale irrisoria del fabbisogno reale. In questo spazio, SoloStudenti ha costruito qualcosa di concreto: un modello di gestione professionale che parte dagli immobili, arriva agli studenti e trasforma un mercato caotico in un sistema che funziona. Il mercato degli affitti universitari in Italia: grande, caotico e quasi completamente inesplorato.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Come SoloStudenti ha trasformato 600 stanze in un modello di property management per studenti Notizie correlate Maremma: l’uomo che ha trasformato l’Uccellina in un modello europeoLa storia della conservazione ambientale in Maremma ha un nome e un cognome che si intrecciano indissolubilmente con la tutela del Parco... Farmacia Soccavo: il modello che ha trasformato la convenienza in strutturaNel commercio digitale della salute si è verificato un fenomeno silenzioso: l’aumento dell’offerta non ha prodotto automaticamente maggiore fiducia.