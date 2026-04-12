In Maremma, la tutela del Parco dell’Uccellina è legata a una figura chiave. Si tratta di un uomo che ha contribuito a far diventare l’area un esempio riconosciuto a livello europeo. La sua storia si intreccia con quella della conservazione ambientale e della protezione di questa zona naturale. La sua azione ha portato a un cambiamento che ha influenzato le pratiche di tutela a livello continentale.

La storia della conservazione ambientale in Maremma ha un nome e un cognome che si intrecciano indissolubilmente con la tutela del Parco dell'Uccellina: Andrea Vellutini. L'uomo, nato a Grosseto nel 1942 da Mario e Ada Aprili, è stato la figura chiave capace di trasformare un patrimonio naturale in un modello di eccellenza riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Dalla giurisprudenza alla gestione del territorio: il profilo di un intellettuale dedito alla Maremma Il percorso di Vellutini non .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maremma: l’uomo che ha trasformato l’Uccellina in un modello europeo

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