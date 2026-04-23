Colpi di pistola contro il portone di una palazzina indagini in corso per stabilire a chi è rivolta l' intimidazione

Nella zona di via Cristoforo Colombo a Canicattì, nei giorni scorsi, sono stati esplosi circa dieci colpi di pistola contro il portone di una palazzina. Le forze dell'ordine stanno attualmente conducendo indagini per chiarire a chi siano rivolti questi atti di intimidazione. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La scena è stata prontamente delimitata e ispezionata dagli investigatori.

Una decina di colpi di pistola sono stati esplosi contro il portone d'ingresso di una palazzina. È accaduto, nei giorni scorsi, in zona via Cristoforo Colombo a Canicattì. Ad accorrere, non appena raccolto l'Sos, sono state tutte le pattuglie di polizia e carabinieri disponibili. A ruota sono.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Salento, colpi di pistola contro lo studio di un dentista: indagini in corso Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sam Altman ancora sotto attacco: colpi di pistola contro la sua abitazione; Colpi di pistola contro la vetrina di un negozio nella zona del Fortino: indagini in corso; Colpi di pistola contro il portone di una palazzina, indagini in corso per stabilire a chi è rivolta l'intimidazione; Catania, oltre dieci colpi di pistola contro la vetrina di un negozio al Fortino. Colpi di pistola contro il portone di un condominio a CanicattìDiversi colpi di pistola di grosso calibro sono stati esplosi contro il portone di un condominio in via Cristoforo Colombo, a Canicattì. Il fatto è avvenuto nelle scorse sere. Gli appartamenti dello ... grandangoloagrigento.it Colpi di pistola contro le abitazioni dei clan rivali, 6 arrestiL'attività di indagine scaturisce dal rinvenimento di colpi di arma da fuoco esplosi la notte del 7 dicembre 2024 contro un'abitazione ... grandangoloagrigento.it Monserrato, omicidio nella notte: muratore 23enne ucciso a colpi di pistola x.com Scontri, sorprese, colpi di scena e tanto altro… #GFVIP vi aspetta ORA su #Canale 5 e Mediaset Infinity - facebook.com facebook