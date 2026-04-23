Per la prima volta dalla rivoluzione, un aereo americano ha atterrato a L’Avana durante colloqui diretti tra Stati Uniti e Cuba. La notizia è stata confermata sia dal governo cubano che da funzionari del Dipartimento di Stato americano. Tuttavia, mentre si svolgono i contatti ufficiali, l’ex presidente ha continuato a lanciare minacce pubbliche nei confronti di Cuba.

“ Colloqui diretti ” tra Washington e L’Avana. La conferma arriva dal governo di Cuba e da funzionari del Dipartimento di Stato Usa. È la prima volta, dalla rivoluzione di Fidel Castro (1959), che un aereo del governo federale americano atterra sull’Isola (se si esclude la Base Usa di Guantánamo ). Ed è anche uno degli incontri diplomatici più importanti dell’ultimo decennio tra i due Paesi. La testata del Partito Comunista Cubano, Granma, ha confermato l’incontro al quale hanno partecipato due segretari aggiunti del Dipartimento di Stato Usa e il viceministro cubano degli Esteri. Secondo alcuni media – tra cui El País –, il colloquio si sarebbe concluso con l’ultimatum di Washington a Cuba: due settimane per rilasciare “ prigionieri politici di alto profilo ” come “atto di buona fede”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Colloqui diretti Usa-Cuba: per la prima volta dalla rivoluzione un aereo americano atterra a L’Avana. Ma Trump continua a minacciare

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