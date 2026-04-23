Nel cuore di un listening bar chiamato B-Side Alpine Hi-Fi, la musica assume un ruolo centrale, differenziandosi dalla consueta funzione di sottofondo. Qui, i cocktail sono ispirati alle frequenze sonore e l’ambiente viene progettato per far sì che i brani occupino lo spazio, definendo l’atmosfera e coinvolgendo i presenti. La proposta si distingue per l’attenzione ai dettagli sonori e alla relazione tra musica e ambiente, creando un’esperienza sensoriale completa.

In molti listening bar, la musica fa semplicemente da sfondo, senza essere veramente protagonista. Non al B-Side Alpine Hi-Fi Listening Bar, però, dove i brani occupano la stanza, la definiscono, la popolano. Dal 5 dicembre 2025, è nato qualcosa di inedito nel panorama internazionale: il primo bar cal mondo con un design hi-fi pensato specificamente per il contesto alpino. Non si tratta di un locale tematico, né di un esperimento concettuale fine a se stesso. B-Side nasce a La Villa (nel cuore dell’Alto Adige) da un’intuizione ben precisa: portare nelle Dolomiti la cultura di un ascolto appassionato e consapevole, quella che ha radici nei jazz kissa giapponesi degli anni Cinquanta e che oggi anima alcuni dei bar più interessanti di Londra, Tokyo e New York.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cocktail ispirati alle frequenze sonore: il listening bar hi-fi alpino dove la musica si «beve»

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