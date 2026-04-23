Claudio Amendola a SuperGuidaTV | Bisogna capire che tipo di prodotto è vale il Total Share

Oggi al WeGIL di Largo Ascianghi 5 si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Famiglia Tv Lazio 2026, assegnato alla serie TV I Cesaroni, molto seguita dagli spettatori italiani. Durante l’evento, l’attore Claudio Amendola ha commentato l’importanza di analizzare il tipo di prodotto televisivo e ha sottolineato che il valore si misura anche dal Total Share. La premiazione ha coinvolto diversi rappresentanti del settore e pubblico presente.

Si è tenuta oggi al WeGIL, in Largo Ascianghi 5, la consegna del Premio Famiglia Tv Lazio 2026 alla serie tv I Cesaroni, uno dei titoli più amati dal pubblico italiano. A consegnare il premio è stata l’Assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e della Famiglia e al Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre. Alla cerimonia erano presenti Claudio Amendola, regista e attore della serie, il cast principale, la produzione e il broadcaster. In occasione dell’evento, abbiamo intervistato proprio Claudio Amendola, che ha commentato il riconoscimento ricevuto da I Cesaroni, il successo della serie e il legame personale con questo progetto.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Claudio Amendola a SuperGuidaTV: “Bisogna capire che tipo di prodotto è, vale il Total Share” Notizie correlate Il vocale di Claudio Amendola a Fassari ne I Cesaroni: la scena che sta facendo piangere tutti (VIDEO)Il ritorno de I Cesaroni su Canale 5 porta con sé un momento di profonda commozione per milioni di italiani. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Claudio Amendola a SuperGuidaTV: Bisogna capire che tipo di prodotto è, vale il Total Share; I Cesaroni – Il ritorno, intervista a Federico Russo: Fassari un dolore ancora v...; Ascolti tv 13 aprile 2026: La buona stella (16.2%), I Cesaroni 7 (22.6%), Affari Tuoi (23.7%) La Ruota dell...; Ascolti tv 20 aprile 2026: La buona stella (16.9%), I Cesaroni 7 (16.9%), Affari Tuoi (24%), La Ruota della... Claudio Amendola a SuperGuidaTV: Bisogna capire che tipo di prodotto è, vale il Total ShareSi è tenuta oggi al WeGIL, in Largo Ascianghi 5, la consegna del Premio Famiglia Tv Lazio 2026 alla serie tv I Cesaroni, uno dei titoli più amati dal ... superguidatv.it I Cesaroni – Il ritorno, intervista a Claudio Amendola: E’ una serie che funziona perché il pubblico si riconosce nei personaggi. Antonello Fassari lo sento ...Dal 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, torna la nuova stagione de I Cesaroni 7. Noi abbiamo intervistato Claudio Amendola. superguidatv.it Queste le parole di Claudio Amendola, che ha riferito che anche dopo la terza puntata ci saranno omaggi a Cesare, il personaggio interpretato dai compianto Antonello Fassari. #ICesaroni - facebook.com facebook