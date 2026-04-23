In Cina sono iniziati i lavori per la costruzione di una centrale idroelettrica lungo il fiume Dadu, nella provincia del Sichuan. Il progetto, denominato “Centrale idroelettrica Laoyingyan Fase 2”, è stato avviato dalla China Energy Investment Corporation. La realizzazione comprende interventi di modifica sul corso del fiume Dadu, con l’obiettivo di sviluppare una nuova fonte di energia rinnovabile nella regione.

Al via in Cina i lavori della China Energy Investment Corporation per la costruzione del progetto denominato “Centrale idroelettrica Laoyingyan Fase 2” sul fiume Dadu, nella provincia del Sichuan. Già completata la chiusura dell’importante corso acqua, fase cruciale per la realizzazione di una diga. Si prevede che l’impianto avrà una potenza installata totale di 420 MW e una produzione annua di energia elettrica di 1,838 miliardi di kWh. L’entrata in funzione della prima unità dell’impianto è prevista per il 2029. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina chiude il fiume Dadu: al via lavori per centrale idroelettrica nel Sichuan

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