Ciclismo Per l’Alma un inizio di stagione in salita

La squadra di ciclismo Alma Juventus Fano ha iniziato la stagione con diverse uscite competitive. I ciclisti hanno affrontato percorsi impegnativi, testando le proprie capacità e resistenze nelle varie categorie. Le attività si sono svolte nel corso delle ultime settimane, coinvolgendo gli atleti in diverse competizioni e allenamenti all'aperto. La preparazione prosegue con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e affrontare le prossime sfide.

La Scd Alma Juventus Fano è stata impegnata in una serie di uscite che hanno messo a dura prova la resistenza ed il carattere dei propri portacolori nelle varie categorie. Il GP Colli Marignanesi (Rn) si è confermato un appuntamento estremamente selettivo per gli Allievi, con Kevin Piccioli e Pietro Brancati distintisi comunque per generosità fra i ragazzi dei diesse Filippo Beltrami e Gabriele Gorini restando a lungo nel cuore della corsa. Tuttavia, alcuni errori tecnici nei momenti chiave hanno pesato sul posizionamento finale: nell’ultimo giro, con il gruppo ormai spezzato, entrambi hanno così chiuso nella seconda metà del plotone. Sorte...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo. Per l’Alma un inizio di stagione in "salita» Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate Ciclismo. L’Alma a gran ritmo. Partita la stagioneLa prima uscita stagionale della Scd Alma Juventus Fano, di scena a Cadelbosco di Sopra (Re), è stata un concentrato di vere emozioni ciclistiche. Ciclismo. Alma Juve, una prova ad alta resistenzaTrasferta impegnativa e ricca di spunti per la Scd Alma Juventus Fano, alle prese sia con gli Allievi che con gli Esordienti sul tecnico circuito di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Marche – A Matelica e Porto Sant’Elpidio successo per le manifestazioni giovanili; Ciclismo, per la SCD Alma Juventus Fano un fine settimana positivo; L'Alma Mater partecipa al nuovo Piano Città degli Immobili Pubblici di Bologna — Italiano; Hardtail sul viale del tramonto? David Valero la userà per il Campionato Spagnolo Marathon. Ciclismo. L’Alma a gran ritmo. Partita la stagioneLa prima uscita stagionale della Scd Alma Juventus Fano, di scena a Cadelbosco di Sopra (Re), è stata un concentrato di vere emozioni ciclistiche. La storica società fanese ha infatti ufficialmente ... ilrestodelcarlino.it Ciclismo. Alma Juve a un passo dall’impresa. Ringhini chiude secondo a ParmaLa prima vittoria stagionale è sfuggita di un soffio, ma il risultato vale comunque tanto per la Scd Alma Juventus del presidente Graziano Vitali (foto) e per il ragazzo: il secondo posto conquistato, ... ilrestodelcarlino.it Tutta la consapevolezza del gioiello francese Paul Seixas Dopo la vittoria a soli 19 anni nella Freccia Vallone gli occhi del ciclismo sono puntati su Seixas che però domenica a Liegi troverà in gara anche Pogacar ed Evenepoel su tutti Dom x.com Addio a Paolo Mazzer, scalatore degli anni '60. Vittorie alla Coppa Adriana, Bologna-Raticosa e Malga Ciapela. Una vita dedicata al ciclismo e ai valori umani. #ciclismo #VenetoClassic https://www.tuttobiciweb.it/article/1776929909 - facebook.com facebook