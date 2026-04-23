Chieti tra le pagine | tre giorni dell' iniziativa Bibliars e i giovani ambasciatori della lettura fra centro storico e scuole

A Chieti è iniziata la prima fase del progetto “Chieti tra le pagine”, che si svolge nel centro storico e nelle scuole della città. L'iniziativa “Ambasciatori della lettura – punti di affido” è stata lanciata dalla Rete Bibliars, un’associazione che coinvolge le biblioteche scolastiche della regione. Per tre giorni, i giovani ambasciatori della lettura hanno partecipato a diverse attività legate al mondo dei libri e delle storie.

È partita la prima fase operativa del progetto “Chieti tra le pagine – la città dove le storie prendono vita”, con l’avvio dell’iniziativa denominata “Ambasciatori della lettura – punti di affido” proposto dalla Rete Bibliars delle biblioteche scolastiche abruzzesi partner del progetto. Le scuole.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate “Cammini tra le pagine", proseguono nelle scuole i corsi di lettura ad alta voceLe attività del laboratorio di “Libri e legami”, rivolta a genitori-lettori di bambini da 0 a 6 anni, nei giorni 6, 13, 20 e 27 marzo, dalle ore 17. Nasce “Chieti tra le pagine, la città dove le storie prendono vita”, progetto di lettura diffusa che coinvolge tutta la comunitàL'iniziativa è una vera e propria comunità-laboratorio permanente, capace di portare i libri fuori dagli scaffali e renderli parte viva della... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Agli abruzzesi piace leggere, ma non troppo: l’analisi; Cammini tra le pagine, il 17 aprile l’evento conclusivo a Pescara; Frana di Silvi, Ritorno alla normalità? Impossibile dare tempi VIDEO; Famiglia del bosco: in 13 pagine di ricorso ignorati genitori e perizie psichiatriche. Fabio Quagliarella Chieti 2003/04 #ThrowbackThursday #TBT #memories #SerieCSkyWifi x.com La provincia di Chieti fa la conta dei danni dopo il maltempo: servono 115 milioni di euro per riparare le strade, con 306 frane su oltre 1.600 km di rete viaria. Il distretto dell'Alto Vastese è il più colpito. Tutti i dettagli su ilcentro.it--> Link nei commenti #Vasto #M - facebook.com facebook