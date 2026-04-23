Chieti solidale il bilancio 2025 è positivo per la società che gestisce farmacie comunali e servizi sociali sul territorio

Chieti Solidale srl ha annunciato un bilancio positivo per il 2025, confermando il buon andamento della gestione delle farmacie comunali e dei servizi sociali sul territorio. La società evidenzia un risultato economico favorevole, mantenendo l’equilibrio tra sostenibilità finanziaria e qualità delle prestazioni offerte ai cittadini. La relazione annuale sottolinea come il modello di gestione pubblica locale abbia continuato a funzionare efficacemente nel corso dell'anno.

“Ancora un anno positivo per Chieti Solidale srl, che conferma la bontà del modello di gestione pubblica locale e la capacità di coniugare equilibrio economico e qualità dei servizi". Così il sindaco di Chieti Diego Ferrara e il presidente Pierluigi Balietti commentano l’approvazione del Bilancio.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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