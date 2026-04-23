? Cosa sapere Chiara Ferragni sfila a Leicester Square per la premiere di Il Diavolo veste Prada 2.. L'abito firmato Francesco Murano scatena una forte polarizzazione tra i commenti sui social.. A Londra, Leicester Square è diventata il palcoscenico di una nuova sfida estetica dopo che Chiara Ferragni ha scelto un look audace per la première europea de Il Diavolo veste Prada 2, attirando l’attenzione globale tra sguardi ammirati e critiche feroci sui social media. L’imprenditrice digitale si è presentata al grande evento cinematografico in un momento di forte impatto personale, segnato dal recente annuncio della terza paternità di Fedez. La...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiara Ferragni a Londra: il look audace che divide il web

Notizie correlate

Sissi Cesena shock: il nuovo look audace che divide il webSissi Cesena ha scelto una direzione estetica radicalmente diversa per il lancio del suo nuovo brano Amore mio, scatenando un acceso dibattito...

Bomba su Fedez e Giulia Honegger: l’appello a Chiara Ferragni scuote il webL’indiscrezione sulla dolce attesa di Giulia Honegger accende il dibattito e coinvolge anche Chiara Ferragni.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Chiara Ferragni alla prima de Il Diavolo veste Prada 2: l'abito col fianco nudo è un nuovo revenge dress; Da Chiara Ferragni ad Anne Hathaway ed Emily Blunt: scollature vertiginose per Il diavolo veste Prada 2; Chiara Ferragni, tornata al centro della moda, a Londra per la prima de Il diavolo veste Praga 2. E l’imprenditrice, va veloce, nella sua nuova vita; Agata Svela Segreto a Mimmo: Il Paradiso 10.

Chiara Ferragni col look ‘super hot’ a Londra per la prima europea de ''Il Diavolo veste Prada 2'', guardaChiara Ferragni col look ‘super hot’ a Londra per la prima europea de Il Diavolo veste Prada 2, guarda la sul red carpet ... gossip.it

Chiara Ferragni alla prima de Il Diavolo veste Prada 2: l’abito col fianco nudo è un nuovo revenge dressManca ormai pochissimo all'uscita de Il Diavolo veste Prada 2 e il cast è alle prese con il tour promozionale in giro per il mondo. Ieri, ad esempio, Londra ha ospitato la prima europea del film: l'ev ... fanpage.it

Dal Pandoro Gate alla ripresa La reputazione di Chiara Ferragni risale a 68/100, in netto miglioramento rispetto al minimo di 22. Il ritorno nel mondo del lusso e una comunicazione più strategica stanno dando segnali positivi. Resta ancora da rafforzare la - facebook.com facebook