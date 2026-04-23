In Florida, il procuratore generale ha aperto un'indagine riguardo all'uso di ChatGpt in relazione a un caso di omicidio. Secondo le autorità, l’intelligenza artificiale sarebbe stata coinvolta nel fornire assistenza alla persona sospettata di aver commesso il delitto. Le verifiche si concentrano sulle modalità in cui il sistema è stato utilizzato e sulla sua eventuale responsabilità in questa vicenda. La vicenda sta attirando l'attenzione sui rischi legati all’impiego di tecnologie avanzate in ambito criminale.

ChatGpt finisce sotto accusa in un caso d’omicidio: il procuratore generale della Florida James Uthmeier, infatti, ha annunciato di aver aperto un’indagine penale su OpenAI e sul chatbot sviluppato dall’azienda, ChatGpt, in relazione alla sparatoria avvenuta alla Florida State University, a Tallahasse. La vicenda risale ad aprile 2025 quando lo studente di vent’anni, Phoenix Ikner, è entrato nella sua università armato di pistola uccidendo due persone e ferendone altre sei. Il ragazzo, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio e tentato omicidio, sarebbe stato “istruito” dall’intelligenza artificiale su quando, dove e come colpire. “Se...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - ChatGpt finisce sotto accusa in un caso d’omicidio: “Ha aiutato il killer”

Notizie correlate

Omicidio a Rogoredo, si rafforza l’ipotesi di omicidio volontario: sotto accusa l’agente che ha sparatoL’ipotesi di omicidio volontario si fa sempre più concreta nell’indagine sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso lo scorso 26 gennaio...

Leggi anche: Kayode e Zaniolo, Gattuso finisce sotto accusa: la Nazionale è già un caso

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Chatgpt sotto accusa, finisce al centro di un processo per omicidio: Ha aiutato a pianificare la sparatoria; Shock nella notte, madre si lancia dal terzo piano con i figli: Catanzaro, tre morti, bimba in gravi condizioni; Iran, la denuncia: Estensione tregua solo una manovra per un attacco Usa a sorpresa; Corruzione e traffico di influenze, procura di Palermo chiede rinvio a giudizio per Totò Cuffaro.

ChatGPT complice di una sparatoria di massa? OpenAI finisce sotto indagine penale in FloridaOpenAI e ChatGPT sono di nuovo al centro delle polemiche, per l'iauto dato dal chat bot all'autore di una strage. multiplayer.it

ChatGPT sotto indagine negli Usa per una strage: Ha aiutato il killer nella preparazione dell’attacco alla Florida StateLa domanda, che porta con sé scenari chiaramente preoccupanti, è se è possibile per una intelligenza artificiale, in questo caso ChatGpt, il noto chatbot sviluppato da OpenAI, avere un ruolo in una sp ... unita.it

SPARATORIA E DUPLICE OMICIDIO, SOTTO ACCUSA (E A PROCESSO) FINISCE CHATGPT: "Ha aiutato a pianificare delitto" | Il caso e i particolari leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/22/chatgpt-sotto-accusa-finisce-al-centro-di-un-processo-per-o - facebook.com facebook