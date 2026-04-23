Cgil ' l' Italia senza politiche industriali rischia il declino'

La Cgil avverte che l’Italia sta attraversando un processo di deindustrializzazione, con problemi che definisce profondi. Secondo il sindacato, questa situazione mette a rischio le aree industriali del paese e la capacità di mantenere un settore produttivo stabile. La denuncia riguarda la mancanza di politiche industriali efficaci, che secondo loro sono essenziali per contrastare il declino economico e preservare l’occupazione.

"Problemi profondi", "un processo di vera e propria deindustrializzazione ", "interi territori si desertificano" e in aree come il Sud "la situazione diventa drammatica": è netto l'allarme che la Cgil lancia dalla sua assemblea nazionale delle delegate e dei delegati dell'industria, con la relazione introduttiva del segretario confederale Gino Giove: "Senza politiche industriali il Paese rischia il declino ". Gli altri Paesi si muovono con un "ritorno alle politiche industriali", l'Italia è "senza strategia". Intanto, "le vertenze industriali raccontano il problema del Paese, "si moltiplicano", "dall'acciaio all'automotive, dalla chimica di base all'energia, fino al tessile e moda": quelle aperte al Mimit "coinvolgono 114 aziende (+11 da febbraio) e 138.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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