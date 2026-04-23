Cesc come Don Chisciotte respinto dai mulini a vento nerazzurri

L'allenatore catalano si trova di fronte a una serie di ostacoli rappresentati da avversari difficili da superare, paragonabili ai mulini a vento di Don Chisciotte. Dopo alcune partite, le sue strategie non hanno portato i risultati sperati e le sue richieste sono state respinte dai dirigenti. La squadra, sotto la sua guida, ha affrontato diverse difficoltà, con risultati che hanno alimentato le discussioni tra tifosi e analisti.

Cesc Fabregas viene dalla Catalogna, non dalla Mancia, ma in comune con Don Chisciotte ha la dimensione del sogno, la visione nobile del cavaliere che lotta per la bellezza. È stato respinto dai mulini nerazzurri che gli sono parsi giganti: 5 sconfitte contro l’Inter in 2 stagioni, un 15-5 complessivo. Lo immaginiamo in sella al Ronzinante, mentre dialoga col fido Sancio Panza. A Cesc Don Chisciotte attribuiamo solo parole tratte dal capolavoro del Cervantes.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cesc come Don Chisciotte, respinto dai mulini a vento nerazzurri Notizie correlate Don Chisciotte, il film: Alessio Boni contro i mulini a vento del Sud ItaliaAlessio Boni è Don Chisciotte, “il cavaliere dalla trista figura”, nel nuovo film di Fabio Segatori che porta sul grande schermo il capolavoro di... Leggi anche: Dal 26 marzo al cinema "Don Chisciotte" di Fabio Segatori: mulini a vento, ideali impossibili e Alessio Boni protagonista. La clip esclusiva Contenuti utili per approfondire Cesc come Don Chisciotte, respinto dai mulini a vento nerazzurriCome l'eroe di Cervantes, il tecnico catalano lotta per la bellezza, anche se – come i giganti – i mulini a vento nerazzurri sono sembrati insuperabili ... msn.com Il Don Chisciotte di Boni: Girare questo film è stata un’avventuraDon Chisciotte come non l’avete mai visto. Debutta oggi nelle sale il film tratto dal capolavoro della letteratura spagnola, diretto da Fabio Segatori e con Alessio Boni protagonista. L’attore, ... ilrestodelcarlino.it