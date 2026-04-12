Cesare Cremonini il messaggio da Londra preoccupa i fan | La vita può distruggerti

Un messaggio condiviso sui social da un artista che si trova a Londra ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan. Nel post, l’artista ha scritto: “La vita può distruggerti”, esprimendo un senso di apprensione e dolore. La comunicazione è arrivata nelle ultime ore, mentre l’artista sta lavorando alla registrazione del suo nuovo album presso uno studio londinese. La pubblicazione ha generato reazioni di inquietudine tra i seguaci.