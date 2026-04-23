Durante le celebrazioni per il centenario della Regina Elisabetta, che si sono svolte a Buckingham Palace, tra i vari membri della famiglia reale presenti, si è notata l’assenza della Principessa Eugenia di York. La sua presenza o assenza è stata oggetto di discussione tra i partecipanti all’evento. La Principessa Eugenia non ha preso parte alle cerimonie pubbliche in occasione di questa ricorrenza.

Tra i numerosi membri della royal family riuniti a Buckingham Palace per commemorare il centenario della nascita della Regina Elisabetta, una delle assenze che più ha fatto discutere è stata quella della Principessa Eugenia di York. La 36enne aristocratica britannica, figlia dell’ex Principe Andrea e di Sarah Ferguson, non ha preso parte all’evento ufficiale e, soprattutto, ha scelto di non dedicare alcun messaggio pubblico alla nonna scomparsa. Un silenzio che non è passato inosservato, soprattutto perché Eugenia, negli anni precedenti, aveva sempre mostrato grande affetto nei confronti della sovrana attraverso parole sentite e tributi pubblici sui social.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Centenario Regina Elisabetta, la triste decisione di Eugenia di York

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