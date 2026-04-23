Cena InCanto del sabato

Da firenzetoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vivido è dove le serate diventano leggenda. Sabato 25 aprile torna STILE ICONICO Una serata pensata per chi ama qualità, energia e divertimento vero.Cena Incanto dalle ore 20Dj set fino a tardiAtmosfera unicaLe serate migliori accadono qui!Lineup:Cena Incanto: Music selector: Alex EffeEntertainer.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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