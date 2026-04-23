Cena InCanto del sabato
Vivido è dove le serate diventano leggenda. Sabato 25 aprile torna STILE ICONICO Una serata pensata per chi ama qualità, energia e divertimento vero.Cena Incanto dalle ore 20Dj set fino a tardiAtmosfera unicaLe serate migliori accadono qui!Lineup:Cena Incanto: Music selector: Alex EffeEntertainer.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Il week-end a La Rosa dell'Incanto! Sabato 18 Aprile - Cena spettacolo 20€ a persona Musica live con dj, balli, risate e un ricco menù, tutto incluso nei 20€ Cosa comprende il menù Antipasto a persona Pizza “a rot e carr” Dolce della casa Bi - facebook.com facebook